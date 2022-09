Tot tweemaal toe heeft Rocky Peeters (42) van een hobby zijn beroep kunnen maken. Zo’n tien jaar lang was hij profvoetballer bij onder meer Roeselare, STVV en Germinal Beerschot. Sinds 2016 baat hij in Herselt samen met zijn vrouw de wijnhandel BARàPART uit. “Ik zou een hele dag over wijn kunnen babbelen.”