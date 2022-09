NATIONS LEAGUE. Italië doorprikt droom van blunderende Hongaren, Engeland en Duitsland spelen gelijk na dolle slotfase

De groep des doods in de Nations League is gewonnen door Italië. De Hongaren konden een absolute stunt verwezenlijken door de groep te winnen, maar kwamen tegen de Italianen al snel op achterstand door geblunder in de defensie. Uiteindelijk werd het 0-2, Italië mag weer naar de Final Four. In de andere wedstrijd - die al geen belang meer had - deelden Engeland en Duitsland de punten na een sensationele slotfase: 3-3.