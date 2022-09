‘Chef-kok van Poetin’ geeft voor het eerst toe dat hij beruchte Wagner-groep oprichtte

Yevgeny Prigozhin (61), een Russische ondernemer en vertrouweling van president Poetin, heeft voor het eerst toegegeven dat hij de beruchte paramilitaire Wagner-groep oprichtte. In het verleden ontkende hij altijd zijn rol in de privémilitie.

“Ik maakte zelf de oude wapens schoon, sorteerde zelf de kogelvrije vesten en vond specialisten die me daarbij konden helpen. Vanaf dat moment, op 1 mei 2014, werd een groep patriotten geboren, die later het Wagnerbataljon ging heten,” zei Prigozjin. “Ik ben er trots op dat ik hun recht heb kunnen verdedigen om de belangen van hun land te beschermen,” voegde hij eraan toe in een verklaring, die door zijn cateringbedrijf Concord werd gedeeld. Hij noemde zijn soldaten ook “helden.”

Prigozhin is in Rusland geen onbekende. Hij begon, na jarenlang in de gevangenis te zitten, met een succesvol hotdogkraam, opende enkele restaurants en groeide uiteindelijk uit tot de man die de catering voor banketten in het Kremlin verzorgt. Vandaar zijn bijnaam ‘Chef-kok van Poetin.’ Maar hij is ook een vertrouweling van Poetin en wordt gelinkt verschillende militaire organisaties. Zo werd ook jarenlang gedacht dat hij een link had met de Wagner-groep. En die vermoedens blijken nu dus te kloppen.

© AP

De Wagner-groep is al even berucht als Prigozhin zelf. Het gaat om een legertje van huursoldaten, dat voornamelijk uit oud-militairen bestaat. Ze worden ook vaak een privémilitie genoemd omdat ze ingehuurd worden voor hun daden. Wie hen precies inhuurt, is niet duidelijk. Volgens sommigen zijn ze een vermomde legerdivisie van het Kremlin, terwijl anderen geloven dat ze ingeschakeld worden door oligarchen om hun belangen in het buitenland te verdedigen. Het huurlingenleger zou medeopgericht zijn door de veronderstelde neonazi Dmitri Oetkin, die de groep vernoemde naar de favoriete componist van Adolf Hitler.

De Wagner-groep is ook berucht omdat er zou gerekruteerd worden uit gevangenissen en de mannen methodes hanteren die door het leger niet mogen gebruikt worden. De groep werd al ingezet bij gevechten in onder meer de Krim, Oekraïne, Syrië, Madagaskar, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Libië, Mali, Mozambique, Soedan, Zuid-Soedan, Botswana, Congo, Burundi en Venezuela.

Dat Prigozhin zo openlijk communiceert over zijn rol binnen de Wagner-groep is opvallend, aangezien de man al meermaals media aanklaagde die over zijn deelname aan de groep rapporteerden. Volgens de ondernemer wou hij eerder niet geassocieerd zijn met de privémilitie uit veiligheidsoverweging van zijn soldaten. Maar sinds de oorlog in Oekraïne sprak hij al vaker openlijk over de Wagner-groep.

