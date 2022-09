De Vlaamse regering zou met een groot akkoord komen over de begroting. Mét energiemaatregelen. Maar minister-president Jan Jambon moest gisteren met lege handen naar het parlement, nadat CD&V het been stijf hield over de kinderbijslag. De vernedering voor Jambon was totaal. Anderhalf jaar voor de verkiezingen lijkt het laatste restje van zijn leiderschap helemaal weggeblazen.