FACTCHECK: Kleurt de selectiepolitiek van bondscoach Roberto Martinez te paars-wit?

Hein Vanhaezebrouck heeft gesuggereerd dat Roberto Martinez Anderlecht-spelers zoals Zeno Debast en eerder Yari Verschaeren voortrekt bij oproepingen voor de nationale ploeg. De AA Gent-trainer noemt dat in de Genste podcast Stropcast “onvoorstelbaar”. Maar heeft hij effectief gelijk: haalt Martinez meer spelers van Anderlecht voor het eerst bij de Rode Duivels dan jongens van andere Belgische clubs?

We analyseerden al zijn selecties sinds zijn komst in 2016 en wat blijkt: liefst negen keer had een nieuweling Anderlecht – de laatste jaren niet top op dreef, maar wel een referentie qua opleiding – als moederclub (inclusief de op dat moment uitgeleenden dus). Club Brugge volgt op twee met vijf spelers, AA Gent en Union leverden er elk twee. Opmerkelijk: Racing Genk en Standard tellen er slechts één.