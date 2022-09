De dreiging kwam vanuit het buitenland en kwam van een grote speler in het wereldje. Wie allicht achter de verijdelde ontvoering van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zat, is enkel geweten in de allerhoogste veiligheidskringen. Wie zijn ze, de belangrijke baronnen die schatrijk werden met de smokkel van coke en zich jarenlang onaantastbaar waanden?