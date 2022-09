Jachtluipaard grijpt jongen (17) die van wandelpad afwijkt in Beekse Bergen

Een Duitse jongen van 17 die in de Beekse Bergen besloot om van het wandelpad af te wijken, zal dat niet snel vergeten. Samen met twee klasgenoten kwam hij namelijk terecht in het verblijf van de jachtluipaarden. Ondanks dat zij snel weg probeerden te rennen, werd hij gegrepen en gebeten door een van de jachtluipaarden.

Het drietal liep op een deel van het pad dat bestemd is voor bezoekers met een auto en negeerde daarbij de waarschuwingsborden. De scholieren raakten in paniek nadat ze doorhadden dat ze in het verblijf van de cheeta’s liepen. Bij het wegrennen werd de 17-jarige jongen gegrepen. Een bezoekster in een auto zag het gebeuren en sloeg alarm. Een dierenverzorger greep in en heeft de scholieren in veiligheid gebracht, meldt een woordvoerder van het dierenpark. De tiener is voor de verzorging van de bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht later op de dag naar huis. Zijn twee klasgenoten raakten niet gewond.

De woordvoerder zegt dat een bezoek aan het park veilig is zolang bezoekers zich aan de regels houden. Toch gaat Beekse Bergen kijken welke maatregelen nog meer kunnen worden genomen om het park veiliger te maken. Desondanks roept zij mensen op om zich aan de regels te houden en niet van de paden af te wijken. “Onze eerste zorg is nu gericht op het slachtoffer, de dierenverzorger en de getuigen”, meldt Beekse Bergen in een verklaring.