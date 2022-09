Brandon Mechele bij de Rode Duivels: 15 keer in de tribune, 19 keer op de bank, twee keer in de basis

Bondscoach Roberto Martinez kiest voor zijn interlands altijd een brede selectie. Brandon Mechele van Club Brugge is daar heel regelmatig bij. Mooi, maar de 29-jarige verdediger komt quasi nooit aan spelen toe. Hij is er onder Martinez al 36 keer bij geweest. Daarvan zat hij 19 keer op de bank en viel één keer één minuut in.

Liefst vijftien keer zat hij niet op de invallersbank en moest hij als overtollige speler plaatsnemen in de tribune. Opvallend: sinds maart 2021 was hij er veertien interlands bij maar diende hij meer dan de helft, acht keer, in de tribune te gaan zitten, dus zonder enige kans op spelen.

Brandon Mechele zat ook in de voorselectie voor het EK 2021 maar viel af. Hij telt uiteindelijk drie caps. Zijn laatste speelminuten dateren van bijna twee jaar geleden, in november 2020 toen hij in een oefenduel tegen Zwitserland 90 minuten mocht meedoen. Dat was een maand eerder ook het geval in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ivoorkust. Zijn overige minuut sprokkelde hij in Kazachstan, toen hij in de allerlaatste minuut Thomas Vermaelen kwam vervangen.