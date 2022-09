De Wever: “Geweldsescalatie bijzonder onrustwekkend, maar voorspeld”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft maandagavond tijdens de gemeenteraadszitting zijn steun uitgesproken voor minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), na de op hem verijdelde ontvoeringspoging. “De geweldsescalatie is bijzonder onrustwekkend, maar ze was voorspeld”, aldus nog De Wever.

Vorige week kreeg de gemeenteraad nog een toelichting achter gesloten deuren van onder meer politie en parket, maandag was het weer tijd voor een openbaar politiek debat over het drugsgeweld. De Wever kreeg vanuit de oppositie opnieuw kritiek op het vingerwijzen naar de federale regering, de focus op repressie in plaats van preventie, en de mindere aandacht die er bij de politie zou zijn voor wijkwerking. “Punten die vorige week stuk voor stuk weerlegd zijn, maar nu de deuren weer open zijn, komen ook de foutieve beweringen weer naar boven”, repliceerde De Wever.

De burgemeester benadrukte dat hij niet alleen het federale niveau, maar alle overheden bekritiseert waar nodig om meer aandacht te krijgen voor de strijd tegen drugscriminaliteit. “Er is een oorlog tussen clans bezig en de intensiteit is bijzonder”, aldus De Wever. “Drugscriminelen die al lang in het buitenland wonen sturen Nederlandse crews uit voor aanslagen. Het is te laat om dat met een wijkgerichte politie aan te pakken.” Dat zijn lokale politie de wijkwerking afbouwde, ontkent De Wever wel.

Drugstests

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter stelde dat er over de partijgrenzen heen een breed mandaat nodig is tegen drugscriminaliteit en bracht ook drugstests mee, in de hoop dat collega’s-raadsleden een test zouden afnemen om een signaal te geven dat ze tegen drugs zijn.

Groen vroeg zich dan weer af waarom Vooruit-schepen Jinnih Beels openlijk voor legalisering pleit, maar dat niet omzet in beleid. PVDA haalde het personeelstekort bij de federale politiediensten aan en noemde die een gevolg van “jarenlange neoliberale besparingspolitiek”.