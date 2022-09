Vincent Euvrard legt de prestatie van basisdebutant Olivier N’Zi onder de loep: “Linksachter in een viermansverdediging is niet zijn beste positie”

Niet alleen Théo Defourny mocht na de 3-0-zege tegen KSV Oudenaarde een nieuwe clean sheet vieren, ook de verdediging acteerde vrijwel foutloos en mocht met een gerust hart onder de wol kruipen. De viermansverdediging van Euvrard bestond zaterdagavond uit Jonathan Heris, Florian Le Joncour, Gilles Ruyssen en Olivier N’Zi. Voor de drie eerstgenoemden is een bekerwedstrijd tegen Oudenaarde inmiddels een zoveelste nummertje geworden. Voor N’Zi zal het iets specialer geweest zijn, want vooraf had hij nog maar een handvol competitieminuten verzameld in het shirt van RWDM. Op de tweede competitiespeeldag was hij tegen FCV Dender EH in de 87ste minuut ingevallen voor Heris.

“Linksachter is niet echt zijn beste positie, dat weten we”, vertelde Euvrard na afloop van de bekerwedstrijd over zijn Ivoriaanse verdediger, die dit seizoen gehuurd wordt van de Oostenrijkse tweedeklasser Kapfenberger SV. “Door de afwezigheid van Vorogovskiy hebben we het toch geprobeerd. Hij is tenslotte ook linksvoetig en bij z’n vorige club heeft hij op die positie een aantal keer goed gespeeld. Maar uiteindelijk is Olivier toch meer een centrale verdediger, die zich het meest op zijn gemak voelt centraal in een viermansverdediging of met drie achterin op links of centraal. Je zag wel dat hij het tegen Oudenaarde makkelijker had nadat Rikelmi was ingevallen en hij wat meer centraal kon spelen.”

Wachten op een opening

Het blijft afwachten wat N’Zi straks kan betekenen in de Challenger Pro League, want tegen Oudenaarde kreeg RWDM niet veel tegenstand. “Ik heb nooit getwijfeld aan de kwalificatie, we hebben de wedstrijd immers altijd in handen gehad”, aldus Euvrard. “Het was enkel wachten op die ene opening die wel zou komen. Voor de rest hebben zij twee à drie keer geschoten vanop 25 meter denk ik, en dat was het dan. Anderzijds hebben we wel wat moeite gehad om het juiste ritme te vinden om doorheen hun blok te prikken.”