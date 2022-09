Eerste bankbiljetten met beeltenis van koning Charles vanaf 2024 in omloop, officieel logo onthuld

De eerste bankbiljetten met de beeltenis van de nieuwe koning Charles III zullen vanaf midden 2024 in omloop in het Verenigd Koninkrijk. Maar het portret zal pas eind dit jaar onthuld worden, zegt de Bank van Engeland dinsdag.

Het portret van de koning zal verschijnen op de huidige vier bankbiljetten van polymeerpapier van 5, 10, 20 en 50 pond, blijkt uit het persbericht dat een week na de begrafenis van Elizabeth II uitgestuurd werd. “Er zal geen andere aanpassing zijn”, klinkt het ook.

Biljetten met de beeltenis van Elizabeth II zullen in de tussentijd in omloop blijven. Ze zullen pas uit omloop gehaald worden als ze beschadigd zijn, “om de milieu- en financiële impact te minimaliseren van de troonswissel”. Volgens de Bank van Engeland gebeurt dat op vraag van het koningshuis zelf.

Buckingham Palace onthulde maandagavond ook het officiële monogram van koning Charles. Het logo zal te zien zijn op overheidsgebouwen, officiële documenten en brievenbussen. Onder Elizabeth II was het monogram ‘EIIR’, voor Elizabeth II Regina (koningin in Latijn, red.). Bij Charles wordt dat ‘CIIIR’ voor Charles III Rex (koning in Latijn, red.).