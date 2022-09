Amerikaanse vicepresident Kamala Harris bezoekt grens met Noord-Korea

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris zal tijdens haar Azië-reis de gedemilitariseerde zone (DMZ) tussen Zuid- en Noord-Korea bezoeken. Harris zal daar donderdag onder meer leden van de strijdkrachten ontmoeten, zegt het Witte Huis maandagavond. Het bezoek moet benadrukken dat de VS vastberaden zijn om Zuid-Korea te steunen bij een bedreiging door Noord-Korea. De DMZ is een bufferzone die beide landen scheidt sinds de Koreaanse Oorlog (1950-1953). De bufferzone is 4 kilometer breed en 250 kilometer lang.