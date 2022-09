17-jarige jongen gebeten door jachtluipaard in Nederlands natuurpark Beekse Bergen

In het Nederlandse natuurpark Beekse Bergen, nabij Tilburg, is maandag een 17-jarige Duitse jongen gebeten door een jachtluipaard.

De jongen negeerde waarschuwingsborden, en was samen met twee klasgenoten afgeweken van het wandelpad en was beland op een pad bestemd voor auto’s. Vervolgens waren ze in het verblijf van de jachtluipaarden terechtgekomen. Het drietal probeerde nog snel weg te rennen, maar de jongen werd gegrepen en gebeten door een van de jachtluipaarden.

Een bezoekster in een auto zag het incident gebeuren, en sloeg alarm. Een dierenverzorgster greep daarop in, en bracht de scholieren in veiligheid. De tiener werd met bijtwonden naar een ziekenhuis gebracht, maar mocht maandag alweer naar huis. Zijn twee klasgenoten raakten niet gewond.

Volgens een woordvoerder van het natuurpark is een bezoek veilig “zolang bezoekers zich aan de regels houden”. Toch gaat Beekse Bergen bekijken welke extra maatregelen genomen kunnen worden om het park veiliger te maken.