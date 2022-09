Hasselaar Paul Kenens is enthousiast over het warmtenet in de Broeker Winning. — © Sven Dillen

Hasselt/Beringen

Bij Quartier Bleu in Hasselt is ‘Geiser’ voorgesteld, een samenwerking tussen De Watergroep, IFTech en Matexi. Geiser start als netbedrijf voor warmtenetten met de uitbating van de geothermiecentrale voor Quartier Bleu. Dankzij die technologie betalen bewoners er zo’n 100 euro per maand om hun appartement te warmen en koelen. “Ik kijk niet op een douche meer of minder.”