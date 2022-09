“Levensgevaarlijke stormvloed, orkaanwinden, overstromingen en mogelijk aardverschuivingen”: Cuba en Florida zetten zich schrap voor orkaan Ian

Ian zal daarna – mogelijk als een orkaan van categorie 4 – verder naar de westkust van Florida trekken. Daar waarschuwen meteorologen vanaf woensdag voor stormvloed. Tussen de steden Fort Myers en Tampa zijn de risico’s het grootst. Vanaf dinsdagavond laat wordt wind met orkaankracht verwacht.

Maandagavond al waren er in Cuba rukwinden en lichte overstromingen in het kustgebied van het eiland Isla de la Juventud en in de westelijke provincie Pinar del Río, berichten de staatsmedia. In Pinar del Río is volgens Granma, de krant van de communistische partij, al begonnen met de evacuatie van ongeveer 50.000 personen. Nieuwssite Cubadebate schrijft dat het op het zuidelijke gelegen eiland Isla de la Juventud tot stroomonderbrekingen kwam.

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis riep al in het weekend de noodtoestand af uit voorzorg. Hij riep de bevolking op om voorbereidingen te treffen. Er worden overstromingen verwacht, zei hij maandag. Enkele duizenden soldaten van de Nationale Garde zijn gemobiliseerd. Hij hoopt dat zijn staat niet te hard getroffen wordt. Mensen moeten niettemin rekening houden met stroomonderbrekingen die dagenlang kunnen duren. “Veiligheid is het grootste gebod”, waarschuwde DeSantis.

© AP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

© AP

© REUTERS

© AFP