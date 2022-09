Bij Floralux in Ham is de vraag naar aaltjes tegen engerlingen groot. — © Raymond Lemmens

Ham/Lanaken

Dorre plekken in je gazon ondanks het natte weer? Dan heb je mogelijk last van engerlingen, die momenteel opduiken in heel wat tuinen. “De larven van de junikever knagen aan de graswortels”, zegt entomoloog Peter Berx. De vraag naar bestrijdingsmiddelen in de tuincentra is groot.