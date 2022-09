Thibaud Verlinden, zoon van Dany en broer van Justin, timmert bij Beerschot aan zijn Belgische carrière: “Zelfs in Saudi-Arabië volgt papa alles op de voet”

In het stadion waar zijn broer Justin in 2018 kampioen werd, hakte Thibaud Verlinden met zijn nieuwe 1B-club Beerschot zondagmiddag FC Knokke in de pan in de Beker van België. Onder het goedkeurende oog van zijn mama.

Ruim een halfuur voor de aftrap zat Fabienne, de mama van Thibaud Verlinden, al op de Knokse tribune. “Ik ben blij dat ze er was, maar ook omdat mijn opa er opnieuw bij was”, lachte Thibaud. “Het was de eerste keer dat hij mij met Beerschot aan het werk zag. Het is wat moeilijk geweest voor hem na het overlijden van mijn oma, maar we sleuren hem er wel door. We zijn een kleine familie, maar we zijn er wel voor mekaar en gaan voor mekaar door het vuur.”

Broer Justin woont nu in Limburg sinds hij bij eerstenationaler Patro Eisden speelt, maar er is dagelijks contact tussen beide broers. “We houden ons daar aan, hoe maakt niet uit. Via de telefoon, Whatsapp of Facetime. Ook met papa Dany, trouwens. Net op het moment dat ik voor Beerschot tekende, kreeg hij te horen dat hij weg moest als keeperstrainer bij Cercle Brugge. Hij zit nu wel ver bij de Saudische eersteklasser Abha Club, maar dat neemt niet weg dat hij alles op de voet volgt. Na elke wedstrijd hoor ik hem.”

Geslaagde start

Thibaud Verlinden kende een geslaagde start bij Beerschot, zijn eerste Belgische club als prof nadat hij in de jeugd voor Club Brugge en Standard speelde en nadien naar het buitenland trok. “Ik miste een stukje van de voorbereiding, maar sindsdien mag ik niet klagen. Het gaat goed, maar het kan nog altijd beter. Van mij wordt verwacht dat ik de actie maak. Dat probeer ik zo veel mogelijk te doen in functie van de ploeg.”

Tegen Knokke scoorde Verlinden ei zo na de tweede goal. Hij nam de bal aan met zijn rechter en trapte met de linker, maar doelman Sven Dhoest (de opvolger van zijn broer) stopte de poging. De bekermatch verliep vlotter dan verwacht voor Beerschot. Na 50 minuten was de match gespeeld en op het uur mocht Verlinden gaan rusten. “Ik vermoed niet dat we het sterkste Knokke zagen, maar echt goed inschatten kan ik dat eigenlijk niet. Ik heb ook geen band met Knokke. Mijn broer speelde er meerdere jaren, maar zelf ken ik de club niet echt.”

Verlinden speelt zaterdag in de Challenger Pro League met Beerschot op het Kiel tegen SK Deinze. Pas voor de tweede keer dit seizoen met fans in het stadion, want door rellen vorig seizoen waren die in het begin nog niet welkom. “Tegen Lommel waren ze er voor het eerst bij en dan merk je toch wel dat er meteen veel sfeer is. Helaas verloren we, maar in deze reeks moet je daar rekening mee houden. De ploegen zijn fel aan elkaar gewaagd. Na zes matchen staan we nu tweede met tien punten, ook al verloren we al twee keer. We blijven rustig en proberen week na week progressie te boeken met deze nieuw gevormde ploeg.”