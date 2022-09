Japanse consul-generaal “geblinddoekt en geïntimideerd” tijdens ondervraging door Russische veiligheidsdienst op verdenking van spionage

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft de Japanse consul-generaal, Motoki Tatsunori, in de havenstad Vladivostok opgepakt op verdenking van spionage. Volgens het staatspersbureau Ria Novosti werd hij op heterdaad betrapt “toen hij tegen betaling geheime informatie vergaarde over de gevolgen van de westerse sancties op de economische situatie in het Verre Oosten van de Russische Federatie”.