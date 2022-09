Chemisch product lekt uit goederentrein: treinverkeer in en rond Gent zwaar verstoord

Het treinverkeer in en rond Gent was dinsdagochtend verstoord door een lekkende goederentrein in de haven. Een medewerker had bij een routinecontrole een gasgeur waargenomen en daarop werd de brandweer verwittigd. “De situatie is ondertussen onder controle”, klinkt het bij Infrabel.

Infrabel kreeg dinsdag rond 9 uur dinsdag een melding van een lekkende ketelwagen bij een goederentrein in het vormingsstation van Gent-Zeehaven. “Dat is een sporenbundel waar de goederentreinen worden samengesteld. Het is de logistieke draaischijf voor zo’n treinen die de haven in en uit moeten”, zegt woordvoerder van Infrabel Thomas Baeken.

Vooraleer zo’n goederentrein het station verlaat, wordt altijd een controle uitgevoerd. “Een medewerker merkte een gasgeur op bij de routinecontrole, waarna een perimeter werd ingesteld”, gaat Baeken verder. “Veiligheid primeert. De brandweer kwam ter plaatse. Het chemisch lek werd gedetecteerd en de situatie is onder controle.”

Door het incident en de ingestelde perimeter lag het treinverkeer tussen Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort even stil. Ook tussen Eeklo en Gent-Dampoort en Lokeren en Gent-Dampoort was er geen verbinding. “Iets na 10 uur kregen we melding dat het treinverkeer langzaam kon hervatten”, zegt Baeken. “Enkel het goederenverkeer in de haven ligt tijdelijk nog stil."