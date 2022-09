Eerlijke Jan Vertonghen steekt Mathieu van der Poel hart onder de riem, ook verloofde van Remco Evenepoel steunt Nederlander

De Nederland werd maandag in Australië veroordeeld tot een boete voor het belagen van twee meisjes in een hotel in Sydney. De rechter in Sutherland gaf de Nederlandse wielrenner een boete van 1.500 Australische dollar, zo’n 1.000 euro. Van der Poel mocht het land verlaten, maar ging wel in beroep tegen de uitspraak.

Van der Poel bracht een groot deel van de nacht van zaterdag op zondag in de cel door omdat hij de meisjes van 13 en 14 jaar zou hebben geduwd. Dat deed hij omdat ze in het hotel waar de wielrenner verbleef, lawaai maakten en op zijn deur klopten. Hij was verhaal gaan halen omdat hij niet kon slapen, zo vlak voor zijn deelname aan de wegwedstrijd van de WK. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen stapte zondag na zo’n 30 km uit de wedstrijd.

“Ik wou dat ik kon zeggen dat ik anders zou hebben gereageerd”

Het incident met Van der Poel, waarvan beelden zouden zijn gemaakt door de betrokken meisjes, maakt veel los. Ging de Nederlander over de schreef? Was het slim van hem om het heft in eigen handen te nemen? Hoeveel schuld treffen de meisjes en, vooral, hun ouders?

Rode Duivel Jan Vertonghen denkt er alvast het zijne van met een eerlijke tweet: “Ik wou dat ik kon zeggen dat ik anders zou hebben gereageerd dan Mathieu van der Poel in die situatie, maar ik twijfel er aan…”

Ook Lance Armstrong mengde zich in de discussie: “Wat er ook precies gebeurd is: Mathieu probeerde gewoon te slapen, maar na drie of vier keer knock-and-run is hij het zat geworden”, vertelde hij in zijn podcast. “Er zijn meerdere versies van het verhaal, maar we zullen moeten afwachten om te weten wat er precies voorgevallen is. Hoe dan ook is dit ontzettend zonde: hij vliegt de halve wereld rond en liet zien dat hij weer in vorm was.”

Van der Poel kreeg daarnaast ook steun van niemand minder dan oumi rayane, de verloofde van kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel.