Ella Van Kerkhoven scoort liefst tien keer in 0-20-monsterzege van OHL: “Ik ben voor de titel teruggekomen naar Leuven”

“ We hadden de bekeropdracht aangepakt als een oefenmatch”, zegt Van Kerckhoven. “Maar dan wel een serieuze oefenmatch. We zijn er meteen ingevlogen en stonden aan de rust al 0-10 voor. Uiteindelijk scoorde ik tien keer. Of dit nog leuk is? In het verleden waren in deze ronde van de beker nog geen ploegen uit de Super League aan de slag. Volgens mij heeft de bond het systeem gewijzigd om ploegen uit lagere reeksen eens een topaffiche te gunnen. Ik weet niet of dit een goede keuze is, want ook Genk won met 32-0. Ik ben alleen blij dat Bredene het sportief opnam. De West-Vlamingen toonden zich goede verliezers, voor hetzelfde geld waren ze aan het schoppen en duwen gaan en krijg je nog een aantal blessures.”

Maar de feiten zijn wat ze zijn: bij OHL stonden vijf meisjes aan de aftrap die twee maanden geleden nog actief waren op het EK. Dan komt zo’n monsterscore ook niet uit de lucht gevallen. “Dat verschil is inderdaad groot. We kunnen nu opnieuw voor ons kijken en focussen op de competitiematch in Aalst volgend weekend. We willen zonder onnodig puntenverlies naar de cruciale novembermaand gaan. Dan krijgen we zowel Genk, Anderlecht als Standard tegenover ons. Tussendoor moeten we met de Red Flames wel eerst nog tegen onder meer Portugal en IJsland spelen.”

Profbestaan

Van Kerkhoven is een van de weinige vrouwen die van haar sport kan leven. “Voetbal is mijn passie, en momenteel leef ik het leven dat ik altijd heb gewild. Ook al heb ik gestudeerd en kan ik met mijn diploma’s van regentaat Engels-LO in het onderwijs of met mijn master criminologie bij de politie aan de slag. Dat is eventueel voor later, daar wil ik nu nog niet aan denken. Voetbal gaat momenteel voor op alles. Ik wil er alles aan doen om kampioen te spelen met OHL. Hier speelde ik van mijn twaalfde tot mijn 21ste. Na ommetjes bij Inter Milaan, Anderlecht en veel blessureleed ben ik voor niets minder dan de titel teruggekomen naar Leuven.”