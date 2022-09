De Jupiler Pro League is voortaan te zien op DAZN, dat Eleven Sports overneemt (maar voor de kijker verandert er niets)

Het wereldwijd sportplatform DAZN neemt de sportmedia-activiteiten van de Eleven Group over. Dat meldt het bedrijf dinsdag in een persbericht. Eleven Sports zendt het Belgisch voetbal uit. De overname verhoogt de inkomsten van DAZN Group met zowat 300 miljoen dollar per jaar.

De overeenkomst breidt de mogelijkheden van DAZN op het vlak van live sportstreaming uit en vestigt DAZN als wereldleider in deze snel evoluerende markt, klinkt het. DAZN wordt hierdoor de grootste sportrechtenhouder in Europa.

DAZN wordt “dé ‘thuis’ van de topcompetities in Portugal en België”. “De activiteiten van de Eleven Group vormen ook een aanvulling op de bestaande marktleiderspositie van DAZN in Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Spanje, waar DAZN de grootste binnenlandse voetbalrechten bezit”, luidt het. Eleven is ook werkzaam in Taiwan en andere Zuidoost-Aziatische markten.

De deal is onderworpen aan een anti-trustonderzoek. De voltooiingsdatum is daarom nog onbekend.