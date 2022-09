Schutter op Russische school behoorde tot “neofascistische organisatie”, dodentol opgelopen tot 17 (onder wie 11 kinderen)

De dodentol van de schietpartij in de school in de Russische stad Izjevsk is opgelopen tot zeventien, van wie elf kinderen. Dat hebben de autoriteiten van de republiek Oedmoertië dinsdag bekendgemaakt. Een 34-jarige oud-leerling viel maandag de school aan en schoot op leerlingen, leerkrachten en bewakers. De man pleegde zelfmoord, aldus de autoriteiten.

De Russische minister van Volksgezondheid zei dinsdag dat drie gewonden nog in levensgevaar zijn. Vijftien gewonden, van wie dertien kinderen, zouden voor behandeling naar Moskou worden gevlogen, zei hij. In totaal waren er meer dan twintig gewonden. In Oedmoertië geldt een rouwperiode van drie dagen. Volgens de autoriteiten is de beveiliging in de andere scholen van de stad opgevoerd.

De dader is ondertussen geïdentificeerd als Artjom Kazantsev. De man werd geboren in 1988, woonde in Izjevsk, en was een oud-leerling van de school. Hij had volgens de autoriteiten psychische problemen. Er wordt onderzocht of hij een aanhanger was van de nazi-ideologie. Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov “behoorde hij blijkbaar tot een neofascistische organisatie of groep”. Daarvoor is echter nog geen echt bewijs geleverd.

© AP

© AP