CD&V-parlementslid waarschuwt: “Tsjeven zijn niet geplooid, en zullen niet plooien”

CD&V lijkt niet van plan veel water in de wijn te doen bij de Vlaamse onderhandelingen over het groeipakket, het grote knelpunt in de Vlaamse begrotingsbesprekingen. Volgens CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne hebben N-VA en Open VLD zich volledig verkeken op de houding van zijn partij. “De andere partijen hebben onze rechtlijnigheid onderschat, geloofden dat we gingen plooien. Maar neen. De tsjeven zijn niet geplooid. En we zullen ook niet plooien”, zo schrijft Bothuyne op zijn Facebook-pagina.

Maandag slaagde de regering-Jambon er niet in een akkoord te sluiten over de begroting en over het bijhorende pakket aan energie- en koopkrachtmaatregelen. Minister-president Jan Jambon moest zonder Septemberverklaring naar het Vlaams Parlement trekken. Donderdag is er een nieuwe afspraak met het parlement. Maar dan moet de regering wel een compromis vinden over het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Dat dossier vormde afgelopen weekend en maandagochtend het grote struikelblok.

LEES OOK. Hoe Jambon “tot op het bot vernederd” werd: “Ze dachten dat we het niet meenden. Daar hebben ze zich lelijk aan mispakt” (+)

“Gisteren was niet fraai”, geeft CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne toe. Zijn partij wordt met de vinger gewezen. Bothuyne ontkent niet dat de houding van zijn partij in het dossier van de kinderbijslag bepalend is geweest. Maar op Facebook verdedigt Bothuyne die houding. “Kinderbijslag of groeipakket is de enige bron van inkomen die niet automatisch geïndexeerd wordt. Dat is niet logisch. Daarom zegt CD&V al maanden dat dit moet rechtgezet worden. De andere partijen hebben onze rechtlijnigheid onderschat, geloofden dat we gingen plooien. Maar neen. De tsjeven zijn niet geplooid. En we zullen ook niet plooien”, luidt het.

LEES OOK. Sammy Mahdi over uitstel Vlaamse begroting: “Er zijn momenten die zo fundamenteel zijn dat je rode lijn moet trekken”

Toch gelooft Bothuyne nog in een akkoord. “Dat is onze plicht”, stelt hij. “En of die septemberverklaring nu op 26 of 29 september wordt uitgesproken, doet er niet toe”, aldus Bothuyne. De CD&V’er voegt er wel nog aan toe dat er een “constructieve, maar ook beginselvaste CD&V” aan de tafel zal zitten.