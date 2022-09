925 kilometer file: “Drukste ochtendspits van het jaar” in Nederland door regen en ongelukken

De ANWB telde rond 8.30 uur in totaal 925 kilometer file. Zelfs rond 10 uur stond er nog ongeveer 200 kilometer file. Er waren namelijk ongelukken op de A12 bij Veenendaal-West, op de A2 bij Veghel, en op de A9 bij knooppunt Beverwijk. Volgens de Rijkswaterstaat ontstond de meeste vertraging na een kettingbotsing op de A12 richting Utrecht bij Driebergen.

Rijkswaterstaat telde dinsdagochtend op het hoogtepunt overigens 558 kilometer file (op alleen de rijkswegen). Op donderdag 7 april, de vorige drukste ochtendspits, telde Rijkswaterstaat 447 kilometer file op de rijkswegen. De ANWB kwam die dag op 887 kilometer file.

Een woordvoerster van Rijkswaterstaat zei dat de avondspits mogelijk ook druk wordt. “Iedereen die vanochtend in de auto is gestapt, moet later ook weer naar huis. Of we veel files krijgen hangt er onder meer van af in hoeverre de mensen gespreid naar huis gaan.”

Ook in de treinen was het in de ochtenduren druk. Reizigers berichtten over overvolle treinen en mensen die op stations werden achtergelaten. Een woordvoerster van spoorwegmaatschappij legde uit dat de dienstregeling door personeelsgebrek is afgeschaald en dat het daardoor kan gebeuren dat reizigers niet direct met een trein meekunnen, maar op een volgende moeten wachten.