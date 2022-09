Dodentol na ongeval met gekapseisde boot in Bangladesh loopt op tot minstens 61

In het noorden van Bangladesh zijn zondag zeker 61 mensen om het leven gekomen nadat een boot kapseisde in een rivier. Dat meldt de politie. Meerdere mensen zijn nog vermist.

De boot vervoerde 90 mensen, van wie 50 hindoe-pelgrims die onderweg waren naar een tempel, toen hij te midden van de rivier Karotoa plots kapseisde en zonk. Volgens de politie was de boot overladen tot “drie keer de vervoerscapaciteit”. Bij de doden zijn minstens 30 vrouwen en 17 kinderen, zei een politie-inspecteur. “Er is een commissie opgericht om het ongeluk te onderzoeken”, zei hij. Tientallen bezorgde familieleden verdrongen zich dinsdag nog steeds aan de oever om nieuws over de vermisten te krijgen.

Duizenden hindoes in Bangladesh, een land waar de moslims in de meerderheid zijn, trekken elk jaar naar de tempel van Bodeshwari. Zondag is het begin van de Durga Puja, het belangrijkste hindoefeest in Bangladesh, dat grote menigtes lokt naar de tempels.

Door een gebrek aan onderhoud en de overbevolking gebeuren er regelmatig scheepsongevallen in Bangladesh, een arm land dat doorkruist wordt door rivieren.