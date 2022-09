Van AA Gent naar virale viering in Italië: ex-Buffalo Jari Vandeputte doet van zich spreken na doelpunt

U.S. Catanzaro 1929 won afgelopen weekend met 3-0 van Messina en gaat na vijf speeldagen met 13 punten (en een doelsaldo van +15) aan kop in de Serie C, de Italiaanse derdeklasse. Held van de dag was niemand minder dan Jari Vandeputte.

Catanzaro nam de 26-jarige Belgische aanvaller afgelopen zomer - na een uitleenbeurt met 7 goals en 17 assists - voor 200.000 euro over van tweedeklasser Vicenza. Vijf jaar geleden al trok Vandeputte naar Italië (naar Viterbese), nadat hij de jeugd van AA Gent had doorlopen en ook even voor Roeselare speelde.

Tegen rode lantaarn Messi scoorde Vandeputte twee doelpunten. Eentje daarvan vierde hij op een wel heel bijzondere manier. Onze landgenoot kroop in een wagen die uitgestald stond achter de boarding, samen met een van zijn ploegmakkers. Een plannetje dat hij mogelijk vooraf gesmeed had, want Vandeputte vond wel heel snel de camera die in de Volkswagen hing.

De beelden: