Periode van rouw is nu ook voor Britse koninklijke familie voorbij, William en Kate trekken naar Wales

De vlaggen aan het paleis wapperen weer aan de top van de vlaggenmast en de royals verplaatsen zich weer: de rouwperiode voor Queen Elizabeth II is nu ook voorbij in het Britse koningshuis. Het normale leven is dinsdag opnieuw opgestart voor de koninklijke familie, met onder meer een bezoek van kroonprins William en zijn vrouw Kate aan Wales.

De periode van nationale rouw is al een week geleden afgelopen. De koninklijke familie voegde daar echter nog een week extra aan toe, om de nieuwe koning Charles III en zijn kinderen en kleinkinderen wat extra rust en privacy te gunnen om te rouwen. De Queen stierf of 8 september op 96-jarige leeftijd. Charles, die nog in Schotland verblijft, had donderdag wel al een telefoongesprek met de nieuwe minister van Financiën Kwasi Kwarteng, die vrijdag zijn omstreden begrotingsplannen voorstelde.

William en Kate, sinds het overlijden van de Queen de prins en prinses van Wales, trekken dinsdag naar Wales. Ze lieten eerder weten de regio “zo snel mogelijk” te willen bezoeken en hun vertrouwensrelatie met de inwoners verdiepen. In juni was het paar ook al in Wales voor de festiviteiten rond het zeventigste jubileum van de koningin.