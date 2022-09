“Ongeziene schade” na drie mysterieuze lekken aan Nord Stream-pijpleidingen: “Sabotage niet uit te sluiten”

In totaal werden er al drie lekken vastgesteld aan de Nord Stream-pijpleidingen die Russisch gas naar het Europese vasteland moeten brengen. De uitbater Nord Stream AG van de pijpleidingen heeft het over “ongeziene schade”. Het Kremlin is “zeer bezorgd”, woordvoerder Dimitri Peskov sluit zelfs sabotage niet uit. De gasprijs ging meteen de hoogte in. Wat is er aan de hand?

Afgelopen zondag werd in de Nord Steam 2-pijpleiding sterk drukverlies vastgesteld. De leiding in kwestie werd nog nooit gebruikt en er stroomde dus nog nooit gas doorheen, maar hij staat wel onder druk. Nog geen 24 uur later: ook drukverlies bij Nord Stream 1. Die oudere set leidingen werd wél al gebruikt. Tot eind augustus stroomde er Russisch gas naar Duitsland. Daar gaat het om twee aparte lekken. Beide lekken aan die laatste pijpleiding bevinden zich buiten territoriale wateren, maar wel binnen de exclusieve economische zones van Denemarken en Zweden. De autoriteiten van beide landen bevestigden de lekken.

Door de lekken, allemaal ter hoogte van het Deense eiland Bornholm, kwamen er grote gasbellen aan de oppervlakte. Kort nadien werden veiligheidsperimeters ingesteld, het scheepsverkeer werd stilgelegd en omgeleid. De gasbellen waren zo groot dat Zweedse autoriteiten ze konden waarnemen op radarschermen.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

Te toevallig om geen sabotage te zijn

Over de oorzaak van de lekken is nog niets officieel bekend. De pijpleidingen liggen bijzonder diep dus lijkt een ongeluk met overvarende schepen uitgesloten. Maar drie lekken, dicht bij elkaar en vrijwel tegelijkertijd? Voor de betrokken partijen – Rusland, Europese landen én uitbater Nord Stream AG, die afhangt van het Russische staatsbedrijf Gazprom – lijkt dit té toevallig.

Reuters vroeg Gazprom om een reactie, maar ving bot. Het Kremlin reageerde wel en spreekt van “een compleet ongeziene situatie die onderzoek vergt”. Of er sprake is van sabotage? “Niets kan worden uitgesloten totdat er resultaten zijn van het onderzoek”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Denemarken trok het waakzaamheidsniveau voor energie-infrastructuur intussen op, waardoor extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Het Deense energie-agentschap had het over “extreem zeldzame” gebeurtenissen. En een officiële Duitse reactie is er nog niet. Maar de krant Tagesspiegel citeert een bron dicht bij de regering die zegt dat “alles tegen toeval spreekt”. “We kunnen ons geen scenario voorstellen waarbij het geen gerichte aanval was”, klonk het.

Een woordvoerder van de Europese Commissie zei dat het nog te vroeg is om te speculeren over de oorzaak van de lekken. Ook ziet de Commissie geen problemen wat betreft bevoorradingszekerheid of -veiligheid voor komende winter. Wel had het nieuws een effect op de gasprijs. Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt steeg de gasprijs met dik 10 procent tot meer dan 190 euro per megawattuur. “De prijzen stijgen als gevolg van de speculatie dat dit sabotage was”, zegt James Huckstepp, hoofd EMEA gasanalyse bij S&P Global Commodity Insights. De analist kijkt met grote ogen naar de stijging. Er stroomt geen gas door de leidingen en S&P Global Commodity Insights ging er al van uit dat Rusland voor het einde volledig zou stoppen met leveren aan Europa. “Ook wat die sabotage zou inhouden, is op zich al speculatief.”