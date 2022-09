“Verwarming goed regelen kan besparing van 5 tot 15 procent opleveren”

Volgens de ATTB blijken in Europa negen op de tien cv-installaties niet of slecht “waterzijdig ingeregeld” te zijn. “Dat heeft niets te maken met de regeling van uw stookketel of warmtepomp, maar met de debieten waarmee het verwarmingswater door uw woning stroomt. Bij een slechte regeling krijgen radiatoren en vloerverwarmingsleidingen dicht bij de ketel of warmtepomp sneller warmte toegevoerd dan de verwarmingselementen veraf, die daardoor trager opwarmen. Bijgevolg moet uw verwarmingsinstallatie langer draaien en moet de temperatuur van uw verwarmingswater hoger zijn om het overal warm te krijgen. Dat jaagt uw energiefactuur onnodig de hoogte in”, aldus de ATTB.

Volgens de vereniging zijn de nodige regelsystemen meestal al geplaatst en volstaat het ze goed af te stellen. “Die optimalisatie van uw installatie kan u een energiebesparing tot 5 à 15 procent opleveren, zonder dat u inboet aan warmtecomfort. In bepaalde gevallen levert het zelfs meer comfort op, omdat alle ruimtes even snel opwarmen”, klinkt het.

Een Europese richtlijn verplicht het waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties. Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben die richtlijn al omgezet in lokale regelgeving. In België werd daar volgens de ATTB nog geen werk van gemaakt, waardoor ook nieuwe installaties nog altijd niet of slecht geregeld worden.