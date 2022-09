Over 53 dagen begint het WK in Qatar. Hoe de Rode Duivels er voorstaan, weet u ondertussen al: niet bijster goed. Maar hoe zit het met de andere voetbalgrootmachten? Zijn zij klaar om te schitteren? Wel, Argentinië en Brazilië lijken dé favorieten te worden, want de grote Europese voetbalnaties geven voorlopig niet thuis. Een overzichtje.