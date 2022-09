In Wallonië hoeven studenten met kerst allicht niet meer te blokken: Vlaanderen houdt resultaten in de gaten

Al maanden buigen vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten, studenten en jeugdorganisaties zich over de kalender van het hoger onderwijs in Franstalig België. Er is nu een consensus over een reeks maatregelen, zei Franstalig minister van Onderwijs Valérie Glatigny (MR) maandag in de commissie Onderwijs van het parlement van de Franse Gemeenschap.

De start van het academiejaar zou verschuiven van half september naar eind augustus. De examenperiode zou daardoor nog vóór de feestdagen kunnen vallen. In de huidige agenda is de kerstvakantie voor studenten nu onderdeel van “de blok”, ter voorbereiding van de examens in januari. Maar ook studenten hebben recht op een volwaardige kerstvakantie, zegt een werkgroep in Franstalig België. Hetzelfde geldt voor de vakantieperiode in de lente.

Sinds dit schooljaar werken de lagere en middelbare scholen in Franstalig België met een kortere zomervakantie, in ruil is er een langere herfst- en krokusvakantie. Bedoeling is om dat systeem ook in het Franstalige hoger onderwijs in te voeren. De details van de nieuwe kalender moeten de komende maanden wel nog worden uitgewerkt. Glatigny wil zich niet laten vastpinnen op een timing en waarschuwt dat de hervorming voor het lager en middelbaar onderwijs dertig jaar heeft gekost.

Verdeeldheid

Aan Vlaamse kant zijn er geen plannen om te tornen aan het bestaande academiejaar. De UGent had vorige week vrijdag zijn officiële heropening, de KU Leuven afgelopen maandag. Eerder eind september dus, nog later dan de Franstalige universiteiten nu. “Er is niemand die vraagt om een aanpassing”, klinkt het op het kabinet van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

Ook voor de timing van de schooljaren in het Vlaamse leerplichtonderwijs staan geen aanpassingen op de planning. “Daar zijn tal van officiële adviezen voor gevraagd, er was er geen enkele positief. Uit élke bevraging blijkt veel verdeeldheid. We gaan nu uiteraard wel kunnen zien wat de effecten in Franstalig België zijn. Eén van de gevolgen is dat er dit schooljaar iets meer schooldagen zullen zijn in Vlaanderen.”