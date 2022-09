Een beetje regen en hop, de Vlaamse snelwegen slibben dicht. De dinsdagochtend klokte af rond de 280 km file en wordt daarmee wellicht de zwaarste ochtendspits van het jaar. Zijn we dan echt zo slecht in autorijden dat alles volledig in het honderd loopt zodra er water uit de lucht valt? “Nee, het is net omdat we góéd in de regen kunnen rijden.”