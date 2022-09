Professor dr. Dominique Vandijck van het Antigifcentrum over de groene knolamaniet (foto rechts): “Het is de dodelijkste paddenstoel ter wereld. — © Antigifcentrum

Gewapend met aardappelmesjes en rieten manden trekken paddenstoelenplukkers deze dagen door het bos. Niet iedereen is daar blij mee. In Vlaanderen is de pluk verboden en experten raden het af. “Onbegrijpelijk welk risico sommige mensen nemen.”