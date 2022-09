Moeder en dochter al drie dagen vermist na val in zinkgat

Reddingswerkers in Villa Nueva, in het zuiden van Guatemala, zoeken al drie dagen naar een moeder en haar dochter. De twee raakten vermist toen hun wagen vijftien meter lager in een zinkgat stortte, dat plots verscheen in de rijbaan. Drie anderen, waaronder de vader van het gezin, raakten gewond, maar konden na enkele uren gered worden door de hulpdiensten.