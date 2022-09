Hoofdverdachte drievoudige moord vraagt vrijlating, maar moet maand langer in de cel

De enige hoofdverdachte in de zaak van de drievoudige moord in het Vlaams-Brabantse Kessel-Lo blijft ontkennen dat hij er iets mee te maken heeft. De 23-jarige L.V.S. verscheen dinsdag voor de raadkamer en blijft zijn onschuld staande houden. Zijn advocaat vroeg de vrijlating, maar zijn aanhouding werd met een maand verlengd.

De hoofdverdachte is een buurtbewoner die amper tien huizen van de plaats delict woont. Hij werd opgepakt op verdenking van moord en verscheen dinsdagochtend voor de raadkamer. De man houdt tot op vandaag zijn onschuld staande. Eerder moest hij al eens worden vrijgelaten wegens onvoldoende bewijs, maar het Leuvense gerecht zou nu meer elementen in handen hebben die wijzen in de richting van de verdachte. Er werd onder meer gewag gemaakt van een positieve DNA-match, maar dat kon het parket niet bevestigen en wordt nu door de advocaat formeel ontkend: “Dat klopt niet”, klinkt het bij Tim Op de Beeck. “Mijn cliënt kende de slachtoffers helemaal niet goed en kwam er al helemaal niet over de vloer. Hij blijft ontkennen dat hij iets met de moorden te maken heeft en daarom heb ik de vrijlating gevraagd.”

De feiten speelden zich af in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 juni in de Zavelstraat in het Leuvense Kessel-Lo. De hulpdiensten kregen een oproep binnen van een moeilijk verstaanbare man die het had over een steekpartij. Ter plekke troffen de ambulanciers en politiediensten een waar bloedbad aan. Drie slachtoffers werden om het leven gebracht met verschillende messteken. Ook de beller haalde het niet. Het gaat om Anita (54), een alleenstaande moeder, haar zoon Wesley (23) en de vriend des huizes Rikki (47), die tijdelijk inwoonde.

In het drugsmilieu

Naar het precieze motief van de mogelijke dader heeft het gerecht voorlopig het raden. De aanhouding van de buurtbewoner werd alleszins verlengd, waardoor hij nog een maand langer in de cel blijft. Eerder werd wel al duidelijk dat speurders het in de richting van het drugsmilieu moeten zoeken. Zowel Wesley als Rikki zouden zich regelmatig inlaten met drank en drugs en ook ‘in het milieu’ zitten. Hoewel Wesley de laatste maanden “weer op het rechte pad was”, zo klonk het kort na de feiten bij zijn omgeving. De woning waar de gruwelijke feiten zich afspeelden, werd volgens onze informatie ondertussen vrijgegeven.

