Overleg achter de schermen over Vlaamse begroting, maar ministers nog niet samen aan tafel

De Vlaamse regering blijft dinsdagavond achter de schermen voortwerken aan een akkoord over de begroting en een compromis over het groeipakket. Een doorbraak of akkoord lijkt niet voor meteen. Er is druk overleg geweest in werkgroepen en er waren volop telefonische contacten, maar de ministers hebben nog niet opnieuw samen aan tafel gezeten. Het ziet ernaar uit dat het woensdag erop of eronder wordt voor de regering-Jambon..

Maandag slaagde de regering-Jambon er niet in een akkoord te sluiten over de begroting en over het bijhorende pakket aan energie- en koopkrachtmaatregelen. Minister-president Jan Jambon (N-VA) moest zonder Septemberverklaring naar het Vlaams Parlement trekken, een bijzonder pijnlijk moment voor de regeringsleider en de hele Vlaamse regeringsploeg.

Donderdag is er een nieuwe afspraak met het parlement. Maar dan moet de regering wel een compromis vinden over het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Dat dossier vormde afgelopen weekend en maandagochtend het grote struikelblok.

“Rode lijn trekken”

CD&V wil namelijk niet alleen de besparing op het groeipakket - vorig jaar werd beslist om de indexering te beperken tot 1 procent in plaats van 2 procent - terugdraaien, maar wil het basisbedrag ook koppelen aan de gezondheidsindex. Dat zou betekenen dat de kinderbijslag net als de uitkeringen meestijgt met de inflatie. Dat scenario is volgens N-VA en Open VLD echter te duur. Zij willen meer ingrijpen via de sociale toeslagen door die te verhogen en de doelgroep te verruimen.

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi liet maandag bij VTM Nieuws verstaan dat hij vasthoudt aan de koppeling van het groeipakket aan de levensduurte. Volgens Mahdi heeft zijn partij “naast een pragmatische houding ook principes”, en “zijn er momenten in het leven dat het zo fundamenteel is, dat je een rode lijn moet trekken”.

Dat tv-optreden van Mahdi heeft zowel bij Open VLD als bij N-VA kwaad bloed gezet, zo is te horen. Het is dan ook afwachten of de Vlaamse regering de brokken kan lijmen. Dinsdag werd de tijd genomen om het stof te laten neerdwarrelen en werd er vooral achter de schermen gezocht naar manieren om uit de impasse te geraken.

Woensdag sleuteldag

Omdat de ministers zelf nog niet opnieuw aan tafel hebben gezeten, lijkt een akkoord nog niet voor vanavond of vannacht. “De contacten achter de schermen gaan verder”, klinkt het.

Dat betekent meteen dat woensdag een sleuteldag wordt. Het is nog onduidelijk wanneer de ministers precies opnieuw aan tafel gaan om knopen door te hakken en of ook viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) opnieuw aanschuift. Zij werd afgelopen weekend onwel en werd nadien vervangen door ministers Jo Brouns en Benjamin Dalle.

Ten laatste donderdag om 14 uur wordt minister-president Jan Jambon opnieuw in het parlement verwacht voor zijn Septemberverklaring.