Harry Maguire is nog maar eens de pineut bij Engeland na kinderlijke strafschopfout: “Hij moet in de spiegel kijken”

Wat een belangeloze wedstrijd in de Nations League was, mondde maandagavond nog uit in een spektakelmatch. Engeland, dat al gedegradeerd was uit de A-divisie, en Duitsland speelden 3-3 gelijk na een dolle slotfase, achteraf was de kwetsbaarheid in de defensie hét gespreksonderwerp bij de Engelsen. Harry Maguire (29) was opnieuw de gebeten hond.

Na dik vijf minuten in de tweede helft dribbelde Bayern München-talent Jamal Musiala de zestien van Engeland binnen. Manchester United-verdediger Harry Maguire liet zich kinderlijk aftroeven en veroorzaakte een strafschop.

De voormalige Engelse international Jamie Carragher - destijds ook een centrale verdediger - was in The Telegraph niet mals voor de vorm van Maguire, die bij zijn club Manchester United bankzitter is geworden. “Hij is veranderd in een lachtertje”, aldus Carragher.

“Hij moet vooral kwaad zijn op zichzelf. Op het WK in 2018 en EK in 2021 werd hij nog verkozen in het team van het toernooi. Van boegbeeld en publiekslieveling is hij gegroeid tot iemand die stelselmatig uitgefloten wordt. Hij moet in de spiegel kijken en zich afvragen hoe het zo ver is kunnen komen. Maguire is geen rotte appel of slechte persoonlijkheid, maar hij presteert niet. En in dit circus wordt iemand dan aangepakt, zeker iemand die ooit meer dan 80 miljoen euro heeft gekost.”

Carragher: “Hij moet weg uit Manchester”

Carragher vindt dat de slechte periode van Maguire veel te lang blijft duren. “Het duurt nu al meer dan een jaar”, vervolgt de Liverpool-legende. “Hij moet de schuld op zich nemen. Er is geen enkele voetballer die nooit een tegenslag kende in zijn carrière. Maguire lijkt in zijn schulp te zijn gekropen.”

Bij United ziet Carragher het niet meer goedkomen. “Ik denk dat het daar niet meer te redden is. Hij had dit seizoen om zich te herpakken onder Erik ten Hag, maar het is nu te laat. In Manchester komt het niet meer goed, hij moet daar weg. De kritiek op hem is terecht en blijft nu al veertien maanden duren. En de bondscoach moet oordelen of hij mentaal wel sterk genoeg is voor het WK. Zijn kansen zijn bijna op en misschien is het zelfs al te laat.”

© REUTERS

Ook Gary Lineker ziet defensieve zwakte

Op sociale media uitte ook Gary Lineker zijn ongenoegen over de nationale ploeg. De Engelse voetballegende noemde geen namen, maar was wel duidelijk over de defensie. “Wanneer Engeland verplicht is om op zijn sterkte te spelen (aanvallen), zien ze er een goed team uit. Als ze spelen om hun zwakte te verbergen (verdedigen), dan zien ze er een slecht team uit.”

In een volgende tweet opperde Lineker om Fikayo Tomori meer speelkansen te geven. “Er is een kerel genaamd Tomori die het uitstekend doet bij AC Milan”, reageerde Lineker op een tweet van een fan over Maguire.

Engeland degradeerde in de Nations League uit de A-divisie. The Three Lions werden laatste in een groep met Italië, Hongarije en Duitsland. Italië plaatste zich maandagavond voor de Final Four.