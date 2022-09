CEO van Pfizer test voor tweede keer in minder dan twee maanden positief op Covid-19

Albert Bourla, de 60-jarige CEO van farmagigant Pfizer, heeft voor de tweede keer in minder dan twee maanden positief getest op Covid-19. De topman van het bedrijf dat een van de meest gebruikte coronavaccins heeft gemaakt, verklaarde wel dat hij zich goed voelde en “vrij van symptomen” was.

Bourla raakte midden augustus een eerste keer besmet met Covid-19 en testte afgelopen weekend opnieuw positief. De 60-jarige topman had in augustus nochtans al vier doses van het Pfizer-vaccin gekregen.

De nieuwe, bivalente booster (die zich richt op de meer recente omikronvarianten) had hij echter nog niet gehad. In de Verenigde Staten, waar de in Griekenland geboren Bourla al een tijdje woont, werden de bijgewerkte boostershots van Pfizer (en Moderna) pas eind augustus goedgekeurd. “Volgens de richtlijnen mocht ik pas drie maanden na mijn besmetting (van augustus, nvdr.) een nieuwe prik gaan halen”, aldus Bourla. “Daarom had ik nog geen aangepast vaccin gekregen.”