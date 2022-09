Bondscoach Ives Serneels selecteert 24 Red Flames voor WK-barrages

Bondscoach Ives Serneels heeft dinsdag een 24-koppige selectie bekendgemaakt voor het duel van de Red Flames (FIFA 19) in Barcelos tegen Portugal (FIFA 27) in de eerste ronde van de play-offs voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Slaagt het team van Ives Serneels erin Portugal uit te schakelen, dan wacht thuis een duel met IJsland (FIFA 14) in de tweede ronde. De play-offs worden afgewerkt op 6 (eerste ronde) en 11 oktober (tweede ronde). In beide rondes valt de beslissing in één wedstrijd.

De Belgische voetbalvrouwen eindigden met 22 punten op de tweede plaats in groep F. Noorwegen won de poule met 28 punten en verzekerde zich zo van een WK-ticket. Portugal eindigde in groep H met 22 punten op de tweede plaats, achter Duitsland (27 ptn). In maart 2020 speelden de Flames voor het laatst tegen Portugal, in een vriendschappelijke wedstrijd haalde België het met 1-0. In de kwalificaties voor het WK 2019 wonnen de Belgen met 0-1 in Portugal, in Leuven werd het 1-1.

Van de drie winnaars van de tweede ronde van de play-offs, kwalificeren enkel de beste twee zich meteen voor het WK. De nummer drie mag zich opmaken voor intercontinentale play-offs. Voor die eindstand worden de resultaten van de wedstrijden in de tweede ronde opgeteld bij het klassement van de nummers twee.

Aan de WK-barrages hebben de Flames overigens geen al te beste herinneringen. In hun kwalificatiegroep voor het WK van 2019 in Frankrijk eindigden ze al eens op de tweede plaats, waarna ze in de halve finales van de barrages nipt uitgeschakeld werden door Zwitserland. Via de komende play-offs hopen de Flames zich wél voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor een WK.

Selectie:

Doelvrouwen (3)

Nicky Evrard, Diede Lemey, Lisa Lichtfus

Verdedigers (6):

Laura Deloose, Laura De Neve, Sari Kees, Davina Philtjens, Amber Tysiak, Jody Vangheluwe

Middenvelders (6):

Julie Biesmans, Féli Delacauw, Marie Minnaert, Kassandra Missipo, Chloé Vande Velde, Justine Vanhaevermaet

Aanvallers (9):

Janice Cayman, Tine De Caigny, Elena Dhont, Hannah Eurlings, Jill Janssens, Ella Van Kerkhoven, Davinia Vanmechelen, Sarah Wijnants, Tessa Wullaert