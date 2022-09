De start was niet vlekkeloos en het werd alleen maar erger: in amper drie weken lijkt Liz Truss het al te hebben verpest

© via REUTERS

Drie weken. Meer respijt zou de nieuwe Britse premier Liz Truss (47) niet krijgen om te bewijzen dat ze de juiste vrouw op de juiste plaats was. De start van die wittebroodsweken verliep al niet vlekkeloos, en het einde draait zelfs rampzalig uit. Haar begrotingsplan kelderde het pond en zal de staatsschuld opdrijven. De financiële markten geloven niet in haar beleid, partijleden keren zich tegen haar, en de Britse kiezer is nog nooit zo boos geweest.