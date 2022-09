Prins George zei tegen klasgenootjes dat ze “moesten oppassen” omdat zijn papa koning zou worden

De Britse prins George, de oudste zoon van kroonprins William en Kate, is nog maar negen jaar oud, maar begrijpt al zeer goed dat hij op een dag koning zal worden. Dat schrijft Katie Nicholl in haar boek ‘The new royals’.

Volgens Nicholl bewondert Kate Middleton de manier waarop prins Edward en zijn echtgenote Sophie Rhys-Jones hun kinderen opvoeden. De auteur beschrijft verder dat Kate en William het belangrijk vinden om hun drie kinderen plichtsbesef aan te leren. “Ze voeden prins George (9), prinses Charlotte (7), prins Louis (4) op met het oog op hun toekomstige rol in de monarchie”, schrijft Nicholl. “Hun oudste zoon begrijpt dat hij op een dag koning zal zijn. Op school zei hij tegen leeftijdsgenootjes: ‘Kijk maar uit, want mijn vader wordt koning’. Tegelijkertijd proberen zijn ouders te vermijden om hem al te snel met te veel verantwoordelijkheden op te zadelen.”

William en Kate wilden hun kinderen naar eigen zeggen een “normale gezinsopvoeding” geven. Robert Lacey, de auteur van ‘Battle of brothers’, beweert in zijn boek dat het echtpaar George zijn toekomstige rol als koning “rond zijn zevende verjaardag” heeft uitgelegd. “In de zomer van 2020 gingen ze openhartig in op de vraag wat die verplichtingen inhouden.” De auteur voegt eraan toe dat ze dit moment zelf hebben uitgekozen. “Op die manier probeerde William te vermijden dat George dit gewicht al vanaf het prille begin moest dragen, zoals hem zelf was overkomen.”