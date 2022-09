Delhaize opent grootste wijnbottelarij van de Benelux en daar heb ook jij profijt van: “Tot 4 euro minder per fles”

Delhaize heeft dinsdag de grootste wijnbottelarij van de Benelux geopend. 36 miljoen liter zal er jaarlijks in flessen gaan. Wat gelijk is aan de inhoud van 14 olympische zwembaden. “Dat we zelf zo’n bottelarij hebben, zorgt ervoor dat de consument tot vier euro minder per fles betaalt.”

Al 140 jaar bottelt Delhaize zelf wijn. “Vroeger verpakten we ook onze eigen chocolade, zorgden we voor de conserven en brandden we onze eigen koffie”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. “Maar je kan niet alles zelf blijven doen, al bleven we onze bottelarij-activiteiten – de vorige stond in Molenbeek en was de helft kleiner – wel altijd behouden omdat daar verschillende voordelen aan zijn.”

© BART DEWAELE

Helft goedkoper

De prijs die je in de winkel betaalt, om te beginnen. “Reken maar op twee tot vier euro per fles minder. We werken daar bijvoorbeeld met herbruikbare flessen. Klanten leveren die terug in, krijgen statiegeld én wij kunnen die tot zeven keer opnieuw gebruiken. Wat goedkoper is. We bottelen ook constant, het jaar door, wat efficiënter is. En qua transport is het ook veel interessanter om vrachtwagens met citernes naar hier te laten rijden dan vrachtwagens gevuld met flessen. Bij die laatste transporteer je ook veel lucht, paletten en flessen. In een citerne enkel wijn. Hetzelfde verhaal bij maritiem transport voor wijn uit overzeese landen. Bij bulk heb je maar één zeecontainer nodig, bij eenzelfde hoeveelheid in flessen twee. Op die manieren besparen we de helft op de transportkosten én daarmee ook de ecologische voetafdruk. Naast financiële voordelen is er dus ook het duurzame verhaal.”

Colruyt

Met de nieuwe installatie kunnen ze ook bottelen voor Albert Heijn. “De helft van de flessen die je in onze winkels vindt, komt van hier. Maar nu we uitgebreid zijn, is er inderdaad capaciteit om voor de andere merken binnen Ahold Delhaize te werken.”

© BART DEWAELE

Delhaize is niet de enige supermarktketen met een eigen bottelarij in ons land. Colruyt heeft er ook een in Ghislenghien, waar jaarlijks meer dan 25 miljoen liter wijn in flessen gaat.

Cijfers:

* 36 miljoen liter per jaar

* Gelijk aan 14 olympische zwembaden vol wijn

* 150 verschillende wijnen

* Flessen worden tot zeven keer hergebruikt

* Helft minder transportkosten en dus ook uitstoot

* 73 medewerkers

* 4 afvullijnen

* 18.000 flessen per uur

* 8 kilometer aan leidingen

* Oppervlakte van 9.500 vierkante meter

* Wijn kan 1 week na aankomst al gebotteld in de winkel liggen

* Investering van 30 miljoen euro

* Helft van het aanbod bij Delhaize komt uit de bottelarij

© BART DEWAELE

© BART DEWAELE