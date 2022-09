Bekend koppel gletsjerskiërs raakt elkaar kwijt tijdens afdaling in Nepal, vrouw vermist

Hilaree Nelson, een bekende Amerikaanse gletsjerskiester, is vermist nadat ze een ongeval kreeg tijdens de afdaling van de Nepalese berg Manaslu. Haar man Jim Morrison, die samen met Nelson onderweg was, is mee naar haar op zoek.

Nelson en Morrison hadden maandag de top bereikt van de Manaslu, met 8.613 meter de achtste hoogste berg ter wereld. Kort nadat ze al skiënd de afdaling hadden aangevat, kreeg Nelson een ongeval. Volgens The Himalayan Times zou ze in een gletsjerspleet gevallen zijn. ‘We zoeken uit wat er juist gebeurd is’, verklaarde Jiban Ghimire van Shangri-La Nepal Treks, dat de tocht organiseerde, aan persagentschap AFP.

Jim Morrison geraakte wel veilig tot in het basiskamp. Hij neemt deel aan de zoektocht naar zijn vrouw, vertelde Ghimire nog. Klimmers op de Manaslu hebben te kampen met hevige regen- en sneeuwval, wat ook de reddingswerken bemoeilijkt. Een reddingshelikopter kon pas dinsdag opstijgen nadat het weer was opgeklaard.

Lawine

Op dezelfde dag kwam bij een lawine op een lager deel van de Manaslu een Nepalese klimmer om het leven, een tiental andere klimmers raakte gewond. Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer van het klimseizoen deze herfst in Nepal.

Nelson (49) is één van de bekendste gletsjerskiërs ter wereld. In 2012 was ze de eerste vrouw die de Mount Everest en de daaraan verbonden Lhotse beklom in één dag. Zes jaar later was ze (samen met Morrison) de eerste om die laatste berg ook af te skiën. Ze won daarmee de National Geographic Adventurer of the Year award.