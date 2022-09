Tienjarige ‘Picasso’ verkoopt nu al werken voor 240.000 euro

Amper 10 jaar oud en nu al is Andres Valencia een sensatie in de kunstwereld. Een van zijn kubistische doeken ging al onder de hamer voor 240.000 euro. Inspiratie zoekt hij naar eigen zeggen bij Dalí en Basquiat, maar evengoed Pokémon.

De kunstwereld roemt jong talent, maar mogelijk is Andres Valencia een record. De verzamelde kunstpers noemde het Amerikaans jongetje een wonderkind. Hij kreeg zelfs al een solo-expo in de galerij Chase Contemporary in New York. Alle 35 werken die er tentoongesteld werden, raakten verkocht voor prijzen tot 130.000 euro. In een andere veiling bracht een werk zelfs 240.000 euro op.

“Ik ben blij dat ik mensen blij kan maken met mijn werken en dat ze het in hun huizen kunnen ophangen”, liet hij noteren tijdens een gesprek in de Chase-galerij. “Dit is één van de werken van toen ik jonger was: acht.”

De Times noemde de tienjarige jongen al een “kleine Picasso”. Hij verwijst zelf naar Picasso’s Guernica als hij het over zijn inspiratiebronnen heeft. Naar Dalí en Basquiat. Maar evengoed naar Pokémon en het speelgoedmerk Click ‘N Play. “Mijn zoon is een artiest, maar in de eerste plaats een kind”, zegt zijn moeder Elsa (48) aan de New York Times.

Amper vier was het ukje toen hij in de eetkamer van zijn ouderlijk huis een werk van een graffitikunstenaar overtekende. Kort daarna al verkocht hij waterverfschilderijtjes aan familievrienden voor 20 euro. Een van hen was een galeriehouder, en zo ging de bal aan het rollen. En wat een tiener met al dat geld doet? Gedeeltelijk weggeven, zeggen zijn ouders. Bestemming: een liefdadigheidsorganisatie die strijdt tegen aids. (adm,kba)