Een poetsvrouw aan de slag (dit is geen poetsvrouw van Hulp aan Huis)

“Willen we de toekomst van het bedrijf verzekeren, dan is er ook een inspanning van het personeel nodig.” Met een brief aan alle poetshulpen legt dienstenchequebedrijf Hulp aan Huis het personeel een stevige loonsverlaging op. “Nooit vertoond en ten zeerste af te raden”, zegt sectorfederatie Federgon.