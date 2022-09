Franse politie houdt Belgische bestuurder met mitrailleur op motorkap tegen

Een Belgische bestuurder is afgelopen weekend door de Franse politie tegengehouden bij een verkeerscontrole. De reden? De man had een (nagemaakte) mitrailleur op de motorkap van zijn wagen geïnstalleerd.

“Deze Belgische automobilist vindt onze wegen blijkbaar een beetje te gevaarlijk. Hij kan echter gerust zijn: de politie is er.” Het is een bijschrift bij een opmerkelijke foto die de Franse Gendarmerie du Nord afgelopen weekend op Facebook plaatste en die intussen duizenden keren gedeeld en geliket werd.

Op de foto is een zwarte wagen te zien, waar duidelijk al wat aanpassingen aan gebeurd zijn. Zo werd op de motorkap onder meer een mitrailleur geïnstalleerd.

De Belgische bestuurder van de wagen werd tegengehouden bij een verkeerscontrole in het noorden van Frankrijk. Na inspectie bleek het om een namaakwapen te gaan, maar ook dat is verboden, zo kreeg de Belg te horen.

Of de Belg beboet werd, is niet duidelijk, maar de foto leidde wel tot hoongelach online. “Die mitrailleur dient om zij die 110 kilometer per uur rijden op de linkerrijstrook weg te krijgen. Ratatataataaaaa...”, schreef iemand. Of nog: “Oekraïne is de andere kant op, hoor.”