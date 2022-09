Belgische onderofficier geschorst wegens banden met extreemrechts

Een Belgische onderofficier is tijdelijk uit zijn functie gezet en zijn veiligheidsmachtiging is ingetrokken nadat de militaire inlichtingendienst zijn extreemrechtse contacten in kaart had gebracht. Dat berichten Knack en Le Soir dinsdag.

De onderofficier werd begin juli bij zijn oversten ontboden op de luchtmachtbasis van Florennes, waar hij bij de 2e Tactische Wing werkt. De militair, afkomstig uit de provincie Namen, kreeg te horen dat hij tijdelijk uit zijn functie wordt ontheven met behoud van een deel van zijn salaris.

Eerder was ook al de veiligheidsmachtiging “geheim” van de militair ingetrokken. Dat gebeurde na een onderzoek van de militaire inlichtingendienst ADIV. De onderofficier stond er al meer dan tien jaar op de radar en is onder meer bekend voor slagen en verwondingen en banden met Boys ‘91, een supportersclub van Sporting Charleroi die geassocieerd wordt met hooliganisme.

Blood and Honour

Bovendien had de militair banden met een van de oprichters van de skinheadbeweging Blood and Honour. Ook zijn tattoos trokken de aandacht van ADIV. Zo liet hij een Viking-symbool tatoeëren dat populair was onder nazi’s. Een andere tattoo, het cijfer 88 dat verwijst naar ‘Heil Hitler’, liet hij inmiddels verwijderen.

Verder zijn er ook aanwijzingen dat de onderofficier aanwezig was bij concerten van neonazistische bands en heeft hij een voorliefde voor wapens. In de kelder van zijn huis werd zelfs een schietstand gebouwd. Zijn naam duikt tot slot ook op in een gerechtelijk onderzoek, maar het parket van Namen geeft daarover geen commentaar.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) is ingelicht over de zaak, maar reageert niet om het geheim van het onderzoek niet te schenden. Volgens Knack is er géén band tussen de onderofficier en Jürgen Conings, de extreemrechtse beroepsmilitair die vorig jaar wekenlang gezocht werd nadat hij viroloog Marc Van Ranst had bedreigd en wapens stal uit de kazerne van Leopoldsburg.