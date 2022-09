De Orde der Artsen legt huisartsen via een officieel deontologisch advies op om voortaan een mondmasker te dragen, iets wat in Vlaanderen niet wettelijk verplicht is. En hun patiënten zouden dat het best ook doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Huisartsenvereniging Domus Medica reageert tevreden op het standpunt van de Orde, “nu de coronacijfers weer stijgen”.