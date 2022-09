België verzet hemel en aarde voor Europees prijsplafond voor gas, maar er zijn drie dwarsliggers

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) blijft hemel en aarde verzetten om een Europees prijsplafond uit de brand te slepen. Toch zal er vrijdag, wanneer de ministers van Energie weer bijeenkomen, opnieuw geen concreet voorstel op tafel liggen. Woensdag of donderdag komt Commissaris voor Energie Kadri Simson met een discussienota over de pro’s en contra’s van een plafond en de verschillende opties. Een uitgewerkt voorstel, waar de ministers twee weken geleden om hadden gevraagd, is dat echter niet.

LEES OOK. Explosies gaspijpleidingen waren geen ongeluk maar sabotage, en er is slechts één verdachte (+)

Volgens bronnen binnen de Commissie is er “meer overleg nodig”. In de praktijk zijn Duitsland, Nederland en Denemarken niet te vinden voor een plafond. Ook in de alternatieven, zoals een gasslang met een bovengrens en een ondergrens waarbinnen de prijs zou kunnen fluctueren ten opzichte van de Aziatische markten, zien zij geen brood. Berlijn heeft de voorbije maanden heel veel geld neergelegd voor een lng-bevoorradding. Wanneer een plafond de prijzen zou verlagen, zou bondskanselier Olaf Scholz aan zijn bevolking moeten uitleggen waarom zij een ­hogere prijs hebben betaald. De tegenstanders blijven er ook bij dat een prijsplafond de bevoorrading in het gedrang kan brengen. Het ziet er dus steeds meer naar uit dat de kwestie toch op het bord belandt van de regeringsleiders, die op 7 oktober bijeenkomen in Praag. (hca)